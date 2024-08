"Die Geissens"-Dreh im Wiener Szenelokal Ziizuu fortgesetzt

Ist es wirklich so schlimm bei Carmen Geiss? Sie meldet sich aus dem Krankenhaus zu Wort. Doch der Dreh ging weiter.

Wie schlecht geht es Carmen Geiss (59) wirklich? Ihrem eigenen Instagram-Post nach zu urteilen, hat es den rheinischen Reality-Star hart erwischt. Einen geplanten Dreh in Österreich musste sie kurzfristig abbrechen. Jetzt liegt sie in einer Klinik in Wien und meldet sich erstmals seit Tagen wieder bei ihren Fans - einsichtig und dankbar.

"... als es mir plötzlich immer schlechter ging." Wenn sie nicht gerade leicht genervt nach ihrem "Robäärt" (60) ruft, ist Carmen Geiss in der Regel gut gelaunt. Deshalb wirkt das Foto, das sie jetzt aus ihrem Krankenbett postet, umso eindrücklicher. Geiss wirkt auf den ersten Blick erschöpft und nachdenklich. "Ihr Lieben", beginnt sie ihren Post, "ich melde mich heute aus dem Krankenhaus bei euch." Vor einigen Tagen sei bei ihr eine Bauchspeicheldrüsenentzündung festgestellt worden. Sie habe sich zu Dreharbeiten in Österreich aufgehalten, "als es mir plötzlich immer schlechter ging und ich abbrechen musste." Zum Glück konnte die Entzündung schnell erkannt werden. Nun werde sie im Wiener Krankenhaus von den Barmherzigen Brüdern behandelt und gepflegt. Die Versorgung sei exzellent. "Ich bin sehr dankbar dafür!!", so Geiss. Aktuell gehe es ihr schon deutlich besser.

Dreh in Wiener Lokal "Ziizuu" fortgesetzt Ganz so dramatisch dürfte die Situation dann aber doch nicht sein, denn der Dreh wurde jedenfalls mit Robert, Carmen, Shania und Davina im Wiener Dinner Club "Ziizuu" bereits am selben Abend fortgesetzt. Reality-Star Tara Tabitha war ebenfalls Vorort und markierte Carmen in einer Instagram-Story. Auch Insider:innen berichten, dass Carmen Geiss im Lokal am Tisch saß.

Die Geissens in Wien In der aktuellen Folge machen die Geissens die Alpenrepublik Österreich unsicher. Linz und Wien stehen auf der Reiseroute der kölschen Jet-Setter. In Wien treffen sie Freund und Schlagerstar Gregor Glanz, der den Geissens seine Lieblingsstadt natürlich höchstpersönlich zeigen will.