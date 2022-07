"Die Puppenstars": Thomas Gottschalk wird Ersatz für Mirja Boes

Eine weitere Show für den ewigen Entertainer: TV-Moderator Thomas Gottschalk (72) wird für RTL im Herbst die Unterhaltungssendung "Die Puppenstars" moderieren. Das teilte der Privatsender am Donnerstag in Köln mit. Es ist die dritte Staffel der Talentshow. Gottschalk tritt die Nachfolge der Komikerin Mirja Boes (50) an.