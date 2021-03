Die unvergesslichsten "DSDS"-Momente

2. Jede Teilnahme von Menderes

Never give up, come on: Unglaubliche 14 Jahre in Folge versuchte sich Menderes Bağcı als Kandidat von "Deutschland sucht den Superstar". Sogar nachdem er zum RTL-Dschungelkönig gekrönt wurde, erschien er erneut beim Casting. Allein dafür verdient Menderes Bağcı einen Orden. Eine echte Ikone der Hartnäckigkeit.