Diese TikTokerin sieht Emma Watson zum Verwechseln ähnlich

Ist Emma Watson nun auf TikTok? Diese Frage haben sich wohl viele Fans gestellt, als sie das Profil von US-Amerikanerin Kari Lewis entdeckten. Die 31-Jährige sieht der "Harry Potter"-Darstellerin zum Verwechseln ähnlich.

Auf TikTok stellt die junge Frau aus Indiana die Kultfigur Hermine Granger nach. So zeigt sie sich in der bekannten Hogwarts-Schuluniform oder im rosa Ballkleid, das Emma im Film trug. Zudem schlüpft sie auch häufig in die Rolle von Belle, die Watson im Film "Die Schöne und das Biest" verkörpert hat.