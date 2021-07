Wie "The Sydney Morning Herald" berichtet, ist der australische Schauspieler Dieter Brummer in seinem Haus in Sydney tot aufgefunden worden. Der Soap-Star wurde 45 Jahre alt. "Er hat eine großes Loch in unserem Leben hinterlassen und unsere Welt wird nie wieder dieselbe sein. Unsere Gedanken sind bei all jenen, die ihn kannten, liebten oder mit ihm zusammengearbeitet haben", so seine Familie in einem Statement am Montag.

Die Todesursache und Details zu den Todesumständen sind bisher nicht bekannt. Laut dem Medienbericht stufe die Polizei das Ableben allerdings als "nicht verdächtig" ein und ordnete eine Obduktion an.