"Ich möchte nicht zensiert werden"

In der "75 Jahre ARD"-Jubiläumsshow am 5. April hatte Hallervorden zusammen mit seinem Kollegen Harald Effenberg (67) einen fast 50 Jahre alten Sketch aus seiner früheren Reihe "Nonstop Nonsens" aufgeführt. Es handelte sich aber um eine veränderte Version, in der er das "N-Wort" und das "Z-Wort" nutzte - was umgehend hohe Wellen in den sozialen Netzwerken schlug.

Der Komiker reagierte am Sonntagabend auf die Kritik: "Satire wird nicht mehr verstanden, diesmal betrifft es die gestrige Ausstrahlung der Jubiläumssendung '75 Jahre ARD'." Es herrsche Verwunderung darüber, wieso die ARD den Sketch in der vorab aufgezeichneten Sendung unzensiert zuließ. Hallervorden betonte: "Gut so. 1. Ich will auf kein Gleis gestellt werden.

2. Ich möchte nicht zensiert werden." Dafür bedankte er sich bei der ARD.