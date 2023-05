Dolph Lundgren an Krebs erkrankt: So nah war er dem Tod bereits

Der schwedische Schauspieler Dolph Lundgren (65) hat in der Interview-Serie "In Depth With Graham Bensinger" erstmals seine schwere Krebserkrankung öffentlich gemacht. In dem Format gab er bekannt, dass er bereits seit acht Jahren gegen die Krankheit ankämpfe. Im Jahr 2015 sei zum ersten Mal ein Tumor in seiner Niere diagnostiziert worden, der operativ behandelt werden konnte. In dem Gespräch erklärt der Actionstar der 80er-Jahre auch, dass der Krebs eigentlich schon als besiegt galt, jedoch im Jahr 2020 zurückkam.

Zu diesem Zeitpunkt habe man ihm gesagt, dass sich seine Krebserkrankung bereits im Endstadium befinde und er nur noch zwei bis drei Jahre zu Leben hätte. Seine Verlobte Emma Krokdal (25) erzählt, dass die Ärzte bereits Metastasen in der Lunge, im Magen, der Wirbelsäule und in den Nieren gefunden hätten und ihr Partner sich bereits damit abgefunden habe, dass er wahrscheinlich bald sterben würde.