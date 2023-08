Drea de Matteo: Von "Sopranos" zu "Sopornos"

Mit einem Augenzwinkern schreibt Drea de Matteo "The Sopornos" in der Bio ihres OnlyFans-Accounts. Eine Anspielung auf die Serie, mit der sie ihren Durchbruch feierte. Ab 1999 spielte sie in der Kultserie "Die Sopranos" Adriana La Cerva. Für die Rolle der Barbesitzerin und FBI-Informantin gewann sie einen Emmy als beste Nebendarstellerin.

Nach ihrem Ende bei den "Sopranos" 2004 übernahm de Matteo eine Hauptrolle in "Joey", dem kurzlebigen Spin-off von "Friends". Mit "Sons of Anarchy" und Desperate Housewives" war sie in weiteren Hitserien in wiederkehrenden Rollen zu sehen. In den letzten Jahren blieben für die zweifache Mutter die Rollen in großen Serien und Filmen aus.