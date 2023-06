In einem sehr intimen Interview mit der Seite "Vulture" hat Schauspielerin Drew Barrymore (48) über die frühen Anfänge ihrer Karriere gesprochen. Sie war gerade einmal sieben Jahre alt, als sie für Steven Spielbergs (76) Klassiker "E.T." vor der Kamera stand. Wie innig die Beziehung zu dem Starregisseur wirklich war und noch immer ist, gab sie nun mit beachtlichen Worten preis: Spielberg sei "bis zum heutigen Tag die einzige Person in meinem Leben, die jemals eine Vaterfigur für mich war".