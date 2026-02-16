Im Dschungelcamp gab sie die selbsternannte moralische Instanz. In "Reality Queens" stöckelt sie seit Anfang Februar "Auf High Heels durch den Dschungel". Ariel (22) prägt bisher das Reality-Jahr 2026 wie keine andere. Bald steht sie auch noch im Mittelpunkt einer Datingshow. Die gebürtige Baslerin ist die neue "Bachelorette" der Schweiz. Das gaben Ariel und die Plattform realityschweiz in einem geteilten Post auf Instagram bekannt.

"Jaaaa, sie ist es wirklecchhh!" heißt es zu dem Video, in dem verschiedene Gesichter aus dem Schweizer "Bachelorette"-Kosmos zu Wort kommen und Ariel in der "Familie" willkommen heißen. Anschließend stellt sie sich selbst als neue TV-Rosenverteilerin vor. Der Clip bestätigt die anhaltenden Gerüchte um die Verpflichtung der Dschungelcamperin, die sich in der RTL-Show als Chefanklägerin des späteren Königs Gil Ofarim (43) hervortat.