Beef in der Jury wegen Bohlen

Wie berichtet, kam es zwischen den Jury-Mitgliedern Krasavice und Bohlen zum verbalen Schlagabtausch. Als Bohlen die Teilnehmerin Jill Lange denunzierte, platzte der Rapperin der Kragen und sie wies Bohlen zurecht. In Folge veröffentlichte Krasavice sogar einen Diss-Track auf TikTok, in dem sie ihren Jury-Kollegen "auseinandernahm". Sie singt darin: "Ich sitz nich' in Jurys rum für ein paar 100k, sondern um Bitches zu verteidigen, das war's. Erzähl einer Bad Bitch nicht, was sie niemals wird, nur weil sie Bad Bitch is'. Da sitzt ne Multi-Million-Bad-Bitch neben dir am selben Tisch."