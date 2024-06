Er lässt wieder seine Muskeln spielen: Bei den Dreharbeiten zu seinem neuen Film "The Smashing Machine" hat sich Dwayne "The Rock" Johnson (52) allerdings am rechten Arm verletzt. In einem auf seinem Instagram-Account veröffentlichten Video wirkt er etwas demoliert.

"Schau dir dieses Ding genau dort an", sagt Johnson und zeigt in dem Instagram-Clip seinen geschwollenen rechten Ellbogen, während er in seiner Küche steht. "Es sieht so aus, als hätte ich eine Melone im unteren Teil meines Ellbogens. Ich wurde heute in unseren Szenen ziemlich vermöbelt. Und es könnte einige Weichteilschäden geben. Es ist eine Menge Flüssigkeit, wir werden sehen. Ich muss die Flüssigkeit zuerst daraus holen, bevor ich irgendeine Art von MRT bekommen kann." Doch zimperlich möchte der Schauspieler nicht wirken.

Schmerzen gehören für "The Rock" dazu Der Kalifornier, der als professioneller Wrestler bekannt wurde, erinnert sich an den Rat seines Vaters, des verstorbenen Rocky Johnson (1944-2020). "Er sagte immer: 'Ein Tag ohne Schmerzen ist wie ein Tag ohne Sonnenschein, Junge'", eröffnet Dwayne Johnson seinen Followern, bevor er sie um Rat bittet, wie man die Verletzung behandeln sollte. "Ich hatte in der Vergangenheit schon Prellungen, ich hatte schon mehrere Verletzungen [...], aber wenn ihr einen fortgeschrittenen Rat zu guten Entzündungshemmern habt, lasst es mich bitte wissen." Johnson spielt den Ringer und MMA-Kämpfer Mark Kerr (55) in "The Smashing Machine" unter der Regie von Benny Safdie (38). Die Produktionsfirma A24 hat den Film laut des Branchenmagazins "Variety" unter anderem als seine "bisher dramatischste Rolle" angepriesen. Neben Johnson wird auch Emily Blunt (41) in dem Streifen zu sehen sein.