"EGOT"-Künstler Mel Brooks

Bassett ("Tina - What's Love Got To Do With It?", "Black Panther: Wakanda Forever") war in ihrer langen Karriere schon zweimal für einen Oscar nominiert, aber immer leer ausgegangen. Comedy-Star Brooks ist durch Kultfilme wie "Frankenstein Junior" oder "Der wilde wilde Westen" bekannt. Das Multitalent gehört zu der kleinen Gruppe von "EGOT"-Künstlern, die einen Emmy, Grammy, Oscar und Tony gewonnen haben.

Littleton wirkte als Editorin an Dutzenden Filmen mit, darunter "Heißblütig – Kaltblütig" und "Der große Frust". Eine Oscar-Nominierung holte sie mit dem Schnitt von Steven Spielbergs Science-Fiction-Film "E.T. – Der Außerirdische" (1982). Satter setzt sich nach Angaben der Filmakademie seit über 40 Jahren beim Sundance Institut für die Independent-Szene ein. Sie habe viele Talente aus aller Welt gefördert, hieß es.