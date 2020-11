Ein Deepfake-Video zeigt Will Smith als Neo in "Matrix"

Glücklicherweise ist das hier 2020 und Deepfake-Technologie kann einerseits verdammt beunruhigend sein, anderseits aber auch auch ein Tor in ein Paralleluniversum öffnen, in dem Will Smith als Neo Kinogeschichte geschrieben hat und Keanu Reeves den Dschinni in der Realverfilmung von "Aladdin" gibt – oder so ähnlich.