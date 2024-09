Ellen DeGeneres (66) hat in ihrem Netflix-Comedy-Special "For Your Approval" enthüllt, dass bei ihr Osteoporose, Zwangsstörungen und ADHS diagnostiziert wurden. Wie mehrere US-Medien berichten, erklärt sie in dem Special: "Ich weiß nicht einmal, wie ich gerade aufstehen kann. Ich bin wie eine menschliche Sandburg. Ich könnte mich in der Dusche auflösen." Es sei schwer, "ehrlich über das Altern zu sprechen und dabei cool zu wirken".

Über die Osteoporose erklärte sie laut "People" auf der Bühne: "Eines Tages hatte ich unerträgliche Schmerzen und dachte, ich hätte einen Bänderriss oder so etwas, und ich machte eine Kernspintomografie und sie sagten: 'Nein, es ist nur Arthritis'." Sie habe den Arzt gefragt, wie sie diese bekommen habe, "und er sagte: 'Oh, das passiert einfach in Ihrem Alter.'"