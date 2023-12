Viele Locken und Drei-Tage-Bart

Denn M'Barek trägt seine Haare mittlerweile deutlich länger als gewöhnlich. Seine dunklen Locken kommen dabei voll zur Geltung. Zudem setzt er auch im Gesicht auf mehr Haare und präsentierte einen Drei-Tage-Bart. Zu seinem neuen Look wählte er ein schlichtes Outfit: einen dunklen Anzug sowie einen dunklen Rollkragenpullover.

Der "Fack ju Göhte"-Star hat bereits in der Vergangenheit gerne mit seinem Look gespielt. So zeigte er sich 2017 in "Bullyparade - Der Film" mit sehr langen Haaren, 2018 schockte er seine Fans dann mit einem extrem kurzen Haarschnitt. Damals trauerten viele Fans seinen schönen Locken nach. Die dürften nun angesichts der aktuellen Lockenpracht mehr als glücklich sein.

Elyas M'Barek spricht in der deutschen Version des US-amerikanischen Animationsfilms "Migration" von Benjamin Renner (40) den Entenpapa Mack Mallard. In dem Streifen wagt eine vierköpfige Stockenten-Familie erstmals den Flug aus den USA nach Jamaika. "Raus dem Teich" kommt am 21. Dezember 2023 in die Kinos.