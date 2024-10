Emily Osment: "Hannah Montana"-Star hat heimlich geheiratet

Schauspielerin Emily Osment (32) hat sich mit ihrem Partner Jack Anthony im Stillen das Jawort gegeben. Der ehemalige "Hannah Montana"-Star bestätigte am Mittwoch (16. Oktober) bei "CBS Mornings", vier Tage zuvor geheiratet zu haben. Das Leben nach dem großen Tag sei bislang "herrlich", wie sie in der Sendung verriet.

Hochzeit war für sie wie eine Party In der "Drew Barrymore Show" gab die "Young Sheldon"-Darstellerin Details über die Feier preis. "Wir haben wirklich hart gearbeitet, um diese tolle Party auf die Beine zu stellen. Ich meine, es war eine Hochzeit, aber wir haben all die Dinge, die wir so sehr aneinander lieben, und unsere Freunden und Familie zusammengebracht. Also hat es sich wirklich wie eine Party angefühlt hat, was das Beste war", erzählte Osment.

Kennenlernen bei Konzert Wie sie auf Nachfrage von Moderatorin Drew Barrymore (49) berichtete, habe sie ihren Ehemann auf einem Konzert kennengelernt. "Er hat in der ersten Reihe wie ein Verrückter getanzt und ich habe einfach auf ihn gezeigt und gesagt: 'Wer ist das?'. Und dann bin ich zu ihm gegangen und habe mich vorgestellt", führte sie aus und fügte an, dass sie seinen Tanzstil liebe.

Verlobung ein Jahr zuvor Die Hochzeit folgte etwa ein Jahr nach ihrer Verlobung. Ende Juni 2023 zeigte die Schauspielerin auf Instagram ihren Ring vor der Kulisse des Yosemite-Nationalparks. Auch Anthony zeigte sie auf dem ersten Bild. "Dieses zauberhafte, wunderschöne Kaleidoskop eines Menschen hat mich dieses Wochenende gefragt, ob ich ihn heiraten will", schwärmte sie. "Ich wusste nicht, dass das Leben so schön sein kann oder dass ich jemals so wahnsinnig glücklich sein könnte", ergänzte sie. Weiter schrieb sie, dass sie stolz auf ihre persönliche Enwicklung sei und sich glücklich schätze, an seiner Seite zu stehen. "Ich liebe dich, Jack", beendete sie ihren Post.

Osment wurde in ihrer Rolle als Lilly Truscott in der Serie "Hannah Montana" bekannt. Zwischen 2006 und 2011 verkörperte sie die beste Freundin der Protagonistin. Auch für "Hannah Montana - Der Film" (2009) war sie an der Seite von Hauptdarstellerin Miley Cyrus (31) zu sehen. Aktuell spielt sie seit der fünften Staffel in dem "The Big Bang Theory"-Spin-off "Young Sheldon" Mandy McAllister. Ihr Seriencharakter bekam wiederum mit der Sitcom "Georgie & Mandy's First Marriage" ein Spin-off. Die Show soll an diesem Donnerstag (17. Oktober) seine Premiere auf dem US-Sender CBS feiern.