Innerhalb kürzester Zeit gab es unzählige Glückwünsche von Fans und Promis. Mehr als 750.000 Likes kamen in gut zwei Stunden zusammen. In den Kommentaren gratulierten unter anderem Kolleginnen wie Nina Dobrev (35), Lindsay Lohan (38), Billie Lourd (31) und Isla Fisher (48).

Emma Roberts und Cody John sind also noch zusammen

Emma Roberts ist unter anderem bekannt aus Filmen wie "Wir sind die Millers" und "Nerve" sowie aus Serien wie "American Horror Story" oder "Scream Queens". John war in den vergangenen Jahren ebenfalls als Schauspieler in kleineren Rollen in Serien wie "Navy CIS" und "The Rookie" aktiv.

Die Beziehung der beiden wurde im Sommer 2022 öffentlich. Im Laufe der Monate wurden sie immer wieder gemeinsam gesichtet, Roberts sorgte zuletzt aber mit einem Interview für Spekulationen. In dem Gespräch mit dem "Flaunt"-Magazin äußerte sie sich zwar nicht zu ihrem aktuellen Beziehungsstand mit John, sie erzählte aber, dass sie eines Tages einfach keine Schauspieler mehr daten wollte.