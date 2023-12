Emma Watson schätzt ihre derzeitige Auszeit von der Filmwelt

Schauspielerin Emma Watson (33) schätzt ihre derzeitige Auszeit von der Filmwelt. Sie erlebe mehr Autonomie, sagte sie der britischen "Vogue" (Januarausgabe). "Ich bin so froh, dass ich mir erlaubt habe, dass die Dinge einfach mal unsortiert sind." Und nicht zu wissen, was als nächstes komme. "All das, was ich gelernt habe - das würde ich gegen nichts eintauschen."