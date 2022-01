Erni Mangold 95: Auch ORF und Filmarchiv feiern ihren Geburtstag

ORF-Schwerpunkt

Der ORF startet seinen Reigen der Würdigungen am 14. Jänner. In ORF III gibt es ab 20.15 Uhr den Auftakt zu einem dreiteiligen Programmabend. Nach der "Kottan ermittelt"-Folge "Die Einteilung" aus 1982 folgt hier das neue Porträt aus der Reihe "ORF Legenden" (21.20 Uhr), bevor Nikolaus Leytners Komödie "Drei Herren" (22.10 Uhr) den Abend beschließt. Am Sonntag (16. Jänner) legt ORF III dann ab 12.40 Uhr mit dem Drama "Happy Hour oder Glück und Glas ..." nach.

Tags darauf (17. Jänner) übernimmt ORF 2 und zeigt ab 23.30 Uhr das 90er-Porträt "Erni Mangold – Ich mach was ich will", das am 22. Jänner dann auch den Start für einen weiteren Filmtag in ORF 2 darstellt. Hier darf sich der Mangold-Freund auf die Komödie "Abenteuer im Schloss" (9.30 Uhr), Teil 1 der Heimatfilmtrilogie "Bauernprinzessin" (11.10 Uhr) sowie die Martin-Suter-Verfilmung "Allmen und das Geheimnis der Dahlien" (15 Uhr) freuen. Und schließlich stehen nach dem eigentlichen Geburtstag, am 29. Jänner, in ORF 2 noch die Fortsetzungen "Bauernprinzessin II – Kopf oder Herz" (9.50 Uhr) und "Bauernprinzessin III – In der Zwickmühle" (11.20 Uhr) an.