Der deutsche Schauspieler, Kabarettist und Hörspielsprecher Ernst H. Hilbich ist tot. Er verstarb bereits am 20. Februar im Alter von 93 Jahren, wie nun bekannt und zunächst von der "Bild"-Zeitung vermeldet wurde. Die Hinterbliebenen haben weiteren Berichten zufolge die Nachricht inzwischen bestätigt.

Demnach starb der Interpret des Karnevalslieds "Heut' ist Karneval in Knieritz an der Knatter" in seinem Haus in Köln-Marienburg an den Folgen einer Lungenentzündung. Am 16. März wäre er 94 Jahre alt geworden.