Erol Sander zeigt die neue Frau an seiner Seite

Gemeinsam bei "Alles was zählt"?

Rebecca Oeh, so ihr angegebener Name bei Instagram, ist laut ihrem Profil Künstlerin. Auf ihrer Webseite bezeichnet sie sich als Maskenbildnerin, Hairstylistin und Make-up-Artist. Unter anderem für die TV-Produktionen wie "Alles was zählt" sowie "Unter uns" soll sie schon gearbeitet haben. Da hat sie etwas mit dem Schauspieler gemeinsam: Erol Sander ist schließlich seit Mai 2022 wieder bei "Alles was zählt" zu sehen. Zuvor hatte er 2021 in der RTL-Serie einige Auftritte als Frank Giese.