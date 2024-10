Am 28. Oktober 2023 wurde der durch seine Rolle des Chandler Bing in der Kultserie "Friends" bekannte US-amerikanisch-kanadische Schauspieler Matthew Perry (1969-2023) tot im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles aufgefunden . Der Untersuchungsbericht sollte ergeben, dass sein Tod durch die akuten Auswirkungen des oft als Rauschdroge missbrauchten Betäubungsmittels Ketamin verursacht wurde. Perry, der seit seiner Jugend mit seiner Alkohol- und Drogensucht zu kämpfen hatte, wurde nur 54 Jahre alt. Nun jährt sich sein Todestag erstmals.

"Friends, Lovers and the Big Terrible Thing"

Welches Ausmaß seine Drogenprobleme hatte, machte der beliebte Schauspieler rund ein Jahr vor seinem Tod in seinen im November 2022 erschienenen Memoiren "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" offenherzig publik. Er gab darin unter anderem an, bereits seit seinem 14. Lebensjahr mit massiven Alkoholproblemen gekämpft zu haben, später sei dann fast die gesamte weitere Palette verfügbarer Drogen ins Spiel gekommen.

"Ich habe mein halbes Leben in irgendwelchen Suchtkliniken oder Einrichtungen verbracht", schrieb er in dem Buch. Insgesamt habe er in seinem bisherigen Leben "gut und gern sieben Millionen Dollar dafür ausgegeben, nüchtern zu werden". Leider mache die Sucht keinen Unterschied zwischen "den Superreichen und dem Typen, der in der mietpreisgebundenen Wohnung lebt".

Während der Promotion-Tour für sein Buch gab Perry an, seit rund einem Jahr endlich clean zu sein. Doch auch wenn dies zu diesem Zeitpunkt der Wahrheit entsprochen haben mag, hatte sein drogenfreies Leben offenbar nicht allzu lange Bestand.