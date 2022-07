Esther Sedlaczek neue ARD-Quizmasterin nach Jörg Pilawa

Esther Sedlaczek: "Großer Respekt" vor neuer Aufgabe

Frank Beckmann (56), ARD-Koordinator Vorabendprogramm, erklärt: "Esther Sedlaczek überzeugt ein Millionenpublikum in der 'Sportschau'. Mit ihrer Schlagfertigkeit, ihrem Witz und ihrem Wissen passt sie perfekt zum 'Quizduell-Olymp'. Ich freue mich und sage: Herzlich willkommen in der ARD-Quiz-Familie." Sedlaczek bezeichnet Jörg Pilawas Fußstapfen in einem Statement als "riesig". Sie gehe "mit großem Respekt" an ihre neue Aufgabe. "Aber ich liebe Quiz - und deshalb freue ich mich ganz besonders, diese beliebte Quizshow künftig präsentieren zu dürfen", sagt sie.

Esther Sedlaczek ist bisher vor allem als Sportmoderatorin bekannt. Seit August 2021 moderiert sie die "Sportschau" im Ersten und wird bei der Fußball-WM in Katar zum Moderatorenteam der ARD gehören. Zuvor war die 36-Jährige seit 2011 für den Sender Sky im Einsatz, wo sie unter anderem von der Fußball-Bundesliga und dem DFB-Pokal berichtete.

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Jörg Pilawa von NDR und ARD zum Sender Sat.1 wechselt. Pilawa hatte für die ARD vor allem Quizformate präsentiert, unter anderem "Quizduell", "Quiz ohne Grenzen" oder die "NDR Quizshow".