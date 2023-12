Das Talent war da, der Wille ebenfalls - aber die Hautfarbe war ein Problem. Der US-amerikanische Schauspieler Colman Domingo (54) berichtet in einem neuen Interview, dass er seine Karriere vor neun Jahren fast hingeschmissen hätte, nachdem er in einem Casting nicht genau die richtige Hautfarbe vorweisen konnte.

Der "New York Times" erzählt Domingo von seinen damaligen Schwierigkeiten, in Kino- oder Fernsehfilmen Rollen zu ergattern – obwohl er zu dem Zeitpunkt für einen Broadway-Auftritt bereits für den Tony-Award nominiert gewesen war. 2014 sprach er schließlich in einer Woche für acht Projekte vor, darunter auch für die Serie "Boardwalk Empire". Dabei ging es um eine Rolle als Oberkellner in einem Nachtclub für People of Colour während der Prohibition.