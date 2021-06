Eva Longoria im Vorstand des neuen Academy-Museums

"Desperate Housewives"-Star Eva Longoria (46) wird im Vorstandsrat des neuen Academy-Museums in Los Angeles mitwirken. Dies teilte das Academy Museum of Motion Pictures am 28. Juni mit.

Man sei "begeistert", die Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin an Bord zu haben, sagte Ted Sarandos, der Vorstandsvorsitzende des Museums und Netflix-Programmchef. Der Latina-Star setzt sich stark für Minderheiten und Immigranten ein.