Mit der Serie "Desperate Housewives" hat sich Eva Longoria (50) vor gut 20 Jahren weltweit einen Namen gemacht. Sie hat so gute Erinnerungen an die Rolle der Gabrielle Solis, dass sie gerne in einem Reboot der Serie zurückkehren würde.

Sollte jemals eine Neuauflage von "Desperate Housewives" gedreht werden, wäre sie "die erste Person", die den Vertrag unterschreiben würde, wie Longoria im Gespräch mit dem australischen "Stellar"-Magazin erzählt. Sie liebe es, dass Menschen auf der ganzen Welt noch heute "Gaby!" rufen, wenn sie die Schauspielerin sehen. Darauf sei sie "wirklich sehr stolz".