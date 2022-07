Eva Mendes plant für sich und Kinder "Sommer voller Langeweile"

Schauspielerin Eva Mendes (48) möchte, dass sich ihre Kinder in diesem Sommer so richtig langweilen. Denn nur durch Langeweile entstünden Ideen, wie sie in einem Interview mit "Byrdie" verrät.

Nach dem vergangenen halben Jahr voller Reisen und Aktivitäten sei Langeweile genau das, was die gemeinsamen Töchter mit Partner Ryan Gosling (41), Esmeralda Amada Gosling (7) und Amada Lee Gosling (6), jetzt bräuchten. Denn den Frühling verbrachte die Familie gemeinsam in London, wo Gosling mit Dreharbeiten beschäftigt war.

Während des Aufenthalts hatte die zweifache Mutter zahlreiche Aktivitäten geplant: "Als wir in London waren, gingen wir von Musical zu Musical und nutzten die Gelegenheit, wieder im Theater zu sein, wir gingen in alle möglichen Museen, wir besuchten Schloss Windsor."