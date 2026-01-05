Evangeline Lilly (46) leidet weiterhin unter den Folgen eines schweren Sturzes. In einem Instagram-Video teilt sie mit, dass Ärzte bei ihr Monate nach ihrer Gehirnerschütterung nun auch Hirnschäden diagnostiziert haben. "Das Ergebnis ist da... Ich habe tatsächlich eine Hirnschädigung durch mein Schädel-Hirn-Trauma", schreibt der "Lost"- und "Avengers"-Star unter das Video.

"Ich starte ins neue Jahr, das Jahr des Pferdes, mit schlechten Nachrichten bezüglich meiner Gehirnerschütterung", so der Marvel-Star in dem Clip. Die Ergebnisse einiger Gehirn-Scans zeigen demnach, dass "fast jeder Bereich meines Gehirns nur noch eingeschränkt funktioniert".

Im Mai 2025 machte Lilly publik, dass sie sich eine Gehirnerschütterung und ein Schädel-Hirn-Trauma zugezogen hatte. Die Kanadierin wurde an einem Strand ohnmächtig und stürzte mit dem Kopf auf einen Felsbrocken. Kurz danach beendete Lilly ihre Schauspielkarriere.