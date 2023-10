Fans trauern um Matthew Perry aus der Kultserie "Friends"

Nach dem plötzlichen Tod von Matthew Perry nehmen Fans Abschied von dem als sarkastischer Witzemacher Chandler Bing in der US-Kultserie "Friends" bekanntgewordenen US-Schauspieler. Sie versammelten sich am Sonntag unter anderem vor dem Haus des Verstorbenen in Los Angeles und legten Blumen nieder. In New York wiederum kamen Fans vor dem für "Friends"-Dreharbeiten genutzten Apartmenthaus zusammen und tauschten Erinnerungen.

"Ich will nur meinen Respekt erweisen", sagte in New York der 26-jährige Taylor Lanthier. Perry "hatte eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben und hat mich unendlich viele Male lachen lassen".