FKA twigs über Shia LaBeouf: "Ich durfte anderen Männern nicht in die Augen schauen"

Im Dezember vergangenen Jahres hat die Sängerin bei einem Gericht in Los Angeles eine Klage gegen ihren Ex-Freund Shia LaBeouf eingereicht. Die Vorwürfe schlugen hohe Wellen: Unerbittlicher Missbrauch, darunter sexuelle Übergriffe und die Ausübung von emotionaler Qual.

"Es ist etwas in der Gesellschaft, das wirklich ein großes Problem darstellt, und es passiert wirklich häufig, aber aus irgendeinem Grund sprechen wir nicht darüber", so FKA twigs im BBC-Podcast "Grounded with Louis Theroux". Die Sängerin gab nun weitere Details über ihre Beziehung mit LaBeouf bekannt. So soll ihr der Schauspieler verboten haben, anderen Männern in die Augen zu schauen, und sie von ihrer Familie und FreundInnen isoliert haben.

Shia LaBeouf habe sogar gezählt, wie oft FKA twigs ihn täglich küsste, sie sei nie sicher gewesen, "was die richtige Anzahl" an Zärtlichkeiten war. Wenn sie aber nicht die gewünschte Quote erfüllte, hätte er einen Streit angezettelt und sie beschimpft. Das habe dazu geführt, dass sie sich wie "die schlechteste Person überhaupt" fühlte.