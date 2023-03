Hollywood-Schauspielerin Florence Pugh ("Don't Worry Darling") erzählt, sich selbst psychische Wunden zugefügt zu haben, um in ihren Charakter für den Horrorfilm "Midsommar" zu kommen. "Ich habe mir Dinge in den Kopf gesetzt, die immer schlimmer und düsterer wurden", sagte die 27-jährige Britin in dem Podcast "Off Menu". "Ich glaube, am Ende habe ich mich wahrscheinlich, ganz sicher, selbst missbraucht, um diese Leistung zu bekommen."