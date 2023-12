In Österreich war "Forsthaus Rampensau" auf ATV ein Hit. Jetzt bricht die deutsche Adaption "Forsthaus Rampensau Germany" bei Joyn PLUS+ Rekorde. Die Promi-Reality-Show ist der bislang erfolgreichste Reality-Neustart in der Geschichte von Joyn PLUS+. Die Show soll nun für alle zugänglich gemacht werden.