Francis Ford Coppola (86) soll sich aktuell in einem italienischen Krankenhaus befinden. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Der Oscarpreisträger und Regie-Altmeister, etwa bekannt für Klassiker wie die "Der Pate"-Trilogie und "Apocalypse Now", liege laut der italienischen Tageszeitung "Corriere della Sera" im Tor-Vergata-Krankenhaus in Rom.

Demzufolge soll Coppola sich dort für eine geplante Herzoperation aufhalten. Kurz vor dem Eingriff sei laut des Berichts allerdings eine Herzrhythmusstörung aufgetreten, weshalb der Regisseur unter Beobachtung stehen soll. Auch die Zeitung "La Repubblica" und der britische "Independent" berichten von einer geplanten Operation.