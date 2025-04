Frank Elstner (82), der am 19. April 83 Jahre alt wird, hat in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung über eine Darm-Operation berichtet, die einen dreimonatigen Krankenhausaufenthalt mit sich zog. Bei einer Routine-Untersuchung habe sein Arzt festgestellt, "dass etwas nicht in Ordnung war", erzählt der Moderator. Er sei gleich ins Krankenhaus überwiesen worden, wo eine Not-OP durchgeführt worden sei. "Die war dringend nötig und ich bin froh, dass ich sie überlebt habe", berichtet Elstner.