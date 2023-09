Überraschendes "Tatort"-Aus für Franziska Weisz

Die österreichische Schauspielerin Franziska Weisz (43) ist keine "Tatort"-Kommissarin mehr. Wie der zuständige NDR am Mittwoch mitteilte, wird ihre Rolle der Ermittlerin Julia Grosz an der Seite des Bundespolizisten Thorsten Falke (gespielt von Wotan Wilke Möhring, 56) nicht fortgeführt. Möhring wird in den beiden kommenden Fällen, die in den nächsten Wochen und Monaten gedreht werden, als alleiniger Kommissar vor der Kamera stehen.

Wie und warum die Zusammenarbeit der beliebten "Tatort"-Rollen endet, sollen die Zuschauer im "Tatort: Was bleibt" erfahren, der im 1. Quartal 2024 im Ersten laufen soll.