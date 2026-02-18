Frederick Wiseman (1930-2026), einer der wohl bekanntesten Dokumentarfilmer der USA, ist tot. Das haben seine Familie und die von ihm gegründete Produktionsfirma Zipporah Films in einer gemeinsamen Mitteilung bekanntgegeben. Wiseman, der demnach zuletzt Cambridge in Massachusetts, Northport in Maine und Paris als sein Zuhause betrachtete, sei im Alter von 96 Jahren am 16. Februar friedlich entschlafen.

Über nahezu sechs Jahrzehnte habe Wiseman "ein beispielloses Werk, eine umfassende filmische Aufzeichnung zeitgenössischer sozialer Institutionen und alltäglicher menschlicher Erfahrungen, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und Frankreich", erschaffen. Seine insgesamt 45 Werke, darunter sein Erstling "Titicut Follies" aus dem Jahr 1967 und sein letzter Film "Menus-Plaisirs - Les Troisgros" von 2023, würden "gefeiert für ihre Komplexität, erzählerische Kraft und ihren humanistischen Blick. [...] Seine Familie, Freunde, Kollegen und die unzähligen Filmemacher und Zuschauer auf der ganzen Welt, deren Leben und Perspektiven von seiner einzigartigen Vision geprägt waren, werden ihn zutiefst vermissen."