Matthew Perry– 120 Millionen US-Dollar

Lustigerweise ist Matthew Perry der einzige der sechs Stars, der niemals für den Negativpreis einer Goldenen Himbeere nominiert wurde. Der Schauspieler hatte lange Zeit mit verschiedenen Erkrankungen zu kämpfen, deswegen war er seit dem Ende von "Friends" nicht besonders aktiv. Immerhin war er in "17 Again" an der Seite von Zac Efron zu sehen. Auch Perry ist was Immobilien angeht sehr tüchtig: So soll er mit dem Handel von Wohnungen und Häusern über neun Millionen Dollar erwirtschaftet haben.