Fritz Roth ist tot: "Polizeiruf 110"-Darsteller verstorben

Der in Laasphe in Nordrhein-Westfalen geborene Künstler spielte darüber hinaus auch in zahlreichen anderen TV-Produktionen wie "Tatort", "Danni Lowinski" oder unterschiedlichen "SOKO"-Reihen mit. Auch auf der Kinoleinwand war Roth eine feste Größe und war in Filmen wie "Good Bye, Lenin!", "Muxmäuschenstill", "Der Vorleser" oder in der internationalen Produktion "Unknown Identity" an der Seite von Liam Neeson (70) zu sehen.