Trauriger Mittwoch in München: Freunde, Familie und Weggefährten haben am 10. April Abschied von Fritz Wepper (1941-2024) genommen. Zu der Beerdigung und Trauerfeier des am 25. März im Alter von 82 Jahren verstorbenen Kult-Schauspielers sind neben seiner Witwe Susanne Kellermann (49) und der gemeinsamen Tochter Filippa (12) auch zahlreiche Prominente.

In einem beigen und mit vielen Blumen geschmückten Sarg fand Fritz Wepper in der Herz Jesu Kirche in München-Neuhausen seine letzte Ruhe. Beerdigt wurde der Schauspieler neben seinem geliebten Bruder Elmar Wepper (1944-2023), der im Oktober 2023 verstarb - nur fünf Monate zuvor.