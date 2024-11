Dave Coulier (65) hat in einem Interview bekannt gegeben, dass er an Krebs erkrankt ist. Bei ihm sei ein Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert worden, also eine bösartige Erkrankung des Lymphgewebes, sagt er dem US-Magazin "People" in dem am 13. November veröffentlichten Gespräch. Sein Krebs befinde sich bereits im dritten Stadium und sei "sehr aggressiv".

Von der Erkältung zur Krebsdiagnose Von seiner Erkrankung weiß der Schauspieler seit Oktober. Ursprünglich habe er sich wegen einer Infektion der oberen Atemwege behandeln lassen, doch die Schwellung seiner Lymphknoten habe rapide zugenommen und "die Größe eines Golfballs" erreicht. Daraufhin habe Coulier sich mehreren Tests und einer Biopsie unterzogen, woraufhin er drei Tage später die Krebsdiagnose erhalten habe. "Von einer leichten Erkältung bis hin zur Diagnose Krebs war es eine überwältigende Erfahrung. Das war eine wirklich rasante Achterbahnfahrt", so Coulier. Er habe zunächst "fassungslos" auf die Diagnose reagiert, da sie so unerwartet gekommen sei.

Coulier hat gute und schlechte Tage Weiter erzählt Coulier im Interview, dass sein Knochenmark nicht betroffen sei. "Zu diesem Zeitpunkt stiegen meine Heilungschancen von einem niedrigen Wert auf 90 Prozent. Das war also ein großartiger Tag", erinnert er sich. Zwei Wochen nach seiner Diagnose habe er direkt mit der Chemotherapie begonnen und sich "präventiv" den Kopf rasiert. Inzwischen habe er bereits sechs Chemo-Behandlungen hinter sich. "Ich habe meine guten Tage. Ich habe meine schlechten Tage", berichtet der "Full House"-Darsteller über seinen aktuellen Zustand. "An manchen Tagen ist mir übel und schwindelig, und dann gibt es andere Tage, an denen die Steroide anschlagen und ich das Gefühl habe, eine Menge Energie zu haben." Er versuche, jeden Tag so zu genießen, wie er komme.

Viele Krebsgeschichten in der Familie Besonders wegen seiner Familie wolle er sich kämpferisch gegen die heimtückische Krankheit stellen. Viele Mitglieder seiner Familie seien ebenfalls an Krebs erkrankt und gestorben. "Ich habe meine Mutter durch Brustkrebs verloren. Ich habe meine Schwester Sharon durch Brustkrebs verloren. Sie war 36 Jahre alt", berichtet Coulier. Auch seine Nichte sei mit 29 Jahren an Krebs gestorben, seine ältere Schwester sei aktuell ebenfalls an Krebs erkrankt. "Ich habe gesehen, was diese Frauen in meiner Familie durchgemacht haben, und ich dachte mir: Wenn ich nur ein Zehntel so stark sein kann wie sie, dann wird es mir gut gehen." Der 65-Jährige habe dadurch bald eine "innere Ruhe" erfahren und sich inspiriert gefühlt: "Ich hatte ein unglaubliches Leben auf einer Reise mit unglaublichen Menschen um mich herum, und es geht mir gut. Das verändert die Perspektive ganz sicher." Coulier wolle sich jetzt seiner Erkrankung stellen, offen darüber sprechen, aufklären und positiv in die Zukunft blicken. Besonders freue er sich auf die Geburt des Kindes seines Sohnes Luc (33). Sein erster Enkelsohn soll im März zur Welt kommen. "Ich muss ihm beibringen, wie man Eishockey spielt", sagt der US-Amerikaner. "Es gibt viel, worauf ich mich freuen kann."

Dave Coulier wurde vor allem durch seine Rolle als Joey Gladstone in der TV-Serie "Full House" international bekannt. Neben der Schauspielerei ist er auch als Synchronsprecher tätig und hat seine Stimme Charakteren in mehreren Zeichentrickserien geliehen, darunter in der "Ghostbusters"-Animationsserie. Seit 2014 ist er mit Melissa Bring verheiratet. Sein Sohn Luc Coulier stammt aus seiner ersten Ehe mit der US-Schauspielerin Jayne Modean (67).