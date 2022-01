Gal Gadot liebt Geburten, aber nicht die Schwangerschaft

"Ich liebe es, Kinder zur Welt zu bringen. Ich würde es wöchentlich machen, wenn ich könnte", sagte der "Wonder Woman"-Star dem US-Magazin "InStyle". Sie lasse sich immer betäuben, um die Schmerzen zu verringern, erklärte Gadot. "Nur der Moment, in dem du das Gefühl hast, Leben zu erschaffen, ist unglaublich." Die Zeit vor der Geburt mag sie hingegen nicht so sehr.