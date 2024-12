Sie hatte starke Kopfschmerzen

Die "Wonder Woman"-Darstellerin schilderte das dramatische Ereignis in einem langen Instagram-Posting am Sonntag, 29. Dezember. Im achten Monat ihrer Schwangerschaft wurde demnach ein "riesiges Blutgerinnsel" im Gehirn diagnostiziert. "Wochenlang hatte ich entsetzliche Kopfschmerzen, die mich ans Bett fesselten, bis ich mich schließlich einer MRT-Untersuchung unterzog, die die schreckliche Wahrheit enthüllte", schrieb die 39-Jährige. "In einem Moment wurden meine Familie und ich damit konfrontiert, wie zerbrechlich das Leben sein kann. Es war eine eindringliche Erinnerung daran, wie schnell sich alles ändern kann, und mitten in einem schwierigen Jahr wollte ich nur durchhalten und leben."

Gadot schilderte, dass sie ins Krankenhaus gebracht wurde, wo sie sich einer Notoperation unterziehen musste. Während des Eingriffs im Frühjahr 2024 kam auch ihre heute neun Monate alte Tochter Ori zur Welt. "Ihr Name, der 'mein Licht' bedeutet, wurde nicht zufällig gewählt", betonte die Schauspielerin. Vor der Operation habe sie ihrem Mann gesagt, "dass unsere Tochter, wenn sie zur Welt kommt, das Licht sein wird, das am Ende des Tunnels auf mich wartet."

Die 39-Jährige bedankte sich beim "außergewöhnlichen Ärzteteam" im Cedars Sinai in Los Angeles. Sie sei nun "vollständig geheilt", möchte aber andere Menschen für das Thema sensibilisieren. "Schmerzen, Beschwerden oder selbst subtile Veränderungen haben oft eine tiefere Bedeutung und auf den eigenen Körper zu hören, kann lebensrettend sein." Sie habe nicht gewusst, "dass bei 3 von 100.000 schwangeren Frauen in der Altersgruppe über 30 eine CVT (ein Blutgerinnsel im Gehirn) diagnostiziert wird. Es ist so wichtig, dies frühzeitig zu erkennen, da es behandelbar ist. Es ist zwar selten, aber eine Möglichkeit, und zu wissen, dass es existiert, ist der erste Schritt, um es anzugehen".