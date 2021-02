"Game of Thrones"-Darstellerin spricht über Manson-Missbrauch

Nachdem Schauspielerin Evan Rachel Wood kürzlich erstmals über den Missbrauch durch ihren ehemaligen Partner Marilyn Manson sprach, brachen auch fünf weitere Frauen ihr Schweigen. Jetzt erzählte auch "Game of Thrones"-Darstellerin Esme Bianco in einem "The Cut“-Interview, dass sie 2011 von Manson missbraucht worden sei.

Bianco verkörperte in der Fantasy-Serie "Game of Thrones” die Figur "Ros“ und lebte 2011 einige Monate mit Manson zusammen. In ihrem Interview sprach sie sowohl über die psychischen als auch physischen Übergriffe des 52-jährigen Rockstars.