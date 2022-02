Fans können in Nordirland ab sofort ein Stück "Game of Thrones" erleben. Und bei der Eröffnung der neuen Studio-Tour feierten sogar die Stars der Serie Nathalie Emmanuel (32), Isaac Hempstead Wright (22) und Kristian Nairn (46) am Freitag (4. Februar) eine Reunion.

Die Schauspieler der Charaktere von Missandei, Bran Stark und Hodor gaben sich in den Linen Mill Studios in Banbridge die Ehre, in denen ein Großteil von "GoT" gedreht wurde. Bilder des Wiedersehens teilte Emmanuel auf ihrem offiziellen Instagram-Account. Dazu schreibt sie unter anderem: "Eine Reise in die Vergangenheit, eines der besonderen Kapitel meines Lebens."