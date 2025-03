Die beiden waren am 26. Februar tot aufgefunden worden. Zwar war die Polizei nicht von einem Fremdverschulden ausgegangen, die Umstände wurden aber als "verdächtig genug" eingestuft, um eine gründliche Untersuchung zu rechtfertigen. Die Leiche Arakawas war auf dem Boden eines Badezimmers entdeckt worden, in der Nähe ein geöffnetes Pillenfläschchen und daneben verteilte, verschreibungspflichtige Tabletten. In einem anderen Raum nahe der Küche lag der Leichnam Hackmans. Unter anderem gab es Spekulationen, dass ein Gasleck zum Tod der beiden geführt haben könnte.

Gene Hackman und Betsy Arakawa starben eines natürlichen Todes

Während einer Pressekonferenz habe laut "CNN" die zuständige, leitende Gerichtsmedizinerin jetzt erklärt, dass Arakawa vermutlich vor Hackman gestorben ist. Sie wurde Sheriff Adan Mendoza zufolge zuletzt am 11. Februar lebend in der Öffentlichkeit gesehen. Auch ungeöffnete E-Mails vom 11. Februar seien gefunden worden. Es seien bisher keine ausgehenden Nachrichten nach diesem Zeitpunkt auffindbar. Hackman sei vermutlich am 18. Februar verstorben. An diesem Tag habe sein Herzschrittmacher zum letzten Mal seinen Herzschlag aufgezeichnet.

In beiden Fällen wird angenommen, dass es sich um einen natürlichen Tod gehandelt hat. Arakawa soll vor ihrem Tod noch Medikamente in einer Apotheke besorgt haben. Sie sei laut Gerichtsmedizin infolge einer Infektion mit dem Hantavirus gestorben. Hackman ist demnach an den Folgen einer Herzkrankheit verstorben. Der Schauspieler habe außerdem "Anzeichen für eine fortgeschrittene Alzheimer-Erkrankung aufgewiesen". Es sei möglich, dass Hackman "nicht bewusst" war, dass seine Frau tot war. In seinem Magen sei keine Nahrung gefunden worden, "was bedeutet, dass er in letzter Zeit nichts gegessen hatte". Vor seinem Tod habe er sich "in einem sehr schlechten Gesundheitszustand" befunden.