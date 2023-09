"General Hospital"-Star John J. York ist an Krebs erkrankt

Nachricht von John J. York ist kein Abschied

"In den letzten Monaten hatte ich drei Knochenmarksbiopsien, viele Chemotherapien, eine weitere steht in ein paar Wochen an, und ich stehe kurz vor einer Blutstammzellentransplantation", erklärt York seinen Gesundheitszustand. Seine Nachricht sei kein Abschied, lediglich ein "Bis bald". "Ich werde eine Pause für mindestens vier Monate einlegen müssen, aber ich werde zurückkommen. Danke für eure Geduld, danke für eure Zeit, danke für eure Gebete. Wir sprechen uns bald."

John J. York ist eines der bekanntesten Gesichter der Krankenhaus-Serie. Seine Figur des Mac Scorpio wurde im Jahr 1991 eingeführt. Bislang wirkte er an knapp 650 Episoden der Seifenoper mit. Die erste Folge von "General Hospital" wurde an 1. April 1963 auf dem US-Sender ABC ausgestrahlt. Bisher wurden mehr als 15.000 Folgen produziert.