George Clooney: Familien-Sommer in seiner zweiten Heimat am Comer See

Mit Italien verbindet den Hollywood-Star George Clooney (62) eine ganz spezielle Leidenschaft. Bereits Jahre bevor er seine Partnerin Amal (45) 2014 in Venedig heiratete, schlug er dort Wurzeln und investierte Millionen in diverse Immobilien rund um den Comer See in der Lombardei.

Mit seiner Ehefrau und ihren gemeinsamen Zwillingen Ella und Alexander (6) verbringt er auch in diesem Sommer wieder einen ausgedehnten Familienurlaub in seiner Villa Oleandra in dem beschaulichen Örtchen Laglio. Wie das Magazin "Us Weekly" berichtet, brach er am vergangenen Freitag mit seinem Anhang zu einer ausgedehnten Bootstour über den Lago di Como auf.