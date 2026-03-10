Hollywood-Superstar George Clooney (64) kennt bekanntlich den Geschmack eines guten Deals. 2017 verkaufte er zusammen mit seinen Geschäftspartnern Rande Gerber (62) und Mike Meldman (67) seine extrem erfolgreiche Tequila-Brand "Casamigos" an den Spirituosenkonzern Diageo - für einen Betrag, der laut übereinstimmenden Medienberichten, rund eine Milliarde US-Dollar erreichte. Jetzt ist das Trio zurück, diesmal allerdings gänzlich ohne Promille: Wie die drei laut Pressemitteilung bekannt geben, launchen sie das alkoholfreie Bier "Crazy Mountain".

Die Idee dahinter klingt bodenständig, ist aber Teil eines handfesten Markttrends. "Wir haben überall dasselbe bemerkt", wird Gerber in der Mitteilung zitiert. "Die Menschen lieben das Ritual, mit Freunden eine Flasche aufzumachen - nach dem Surfen, einer Golfrunde, einer langen Tour oder einfach, um abends zusammenzusitzen. Aber oft wollen sie dabei gar keinen Alkohol." Clooney selbst bringt es auf den Punkt: "Wir lieben Bier, wir wollen nur nicht immer die Begleiterscheinungen."