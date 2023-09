George R. R. Martin und weitere Starautoren verklagen OpenAI

Eine Gruppe namhafter Autorinnen und Autoren geht juristisch gegen das US-amerikanische Unternehmen OpenAI vor. Dessen Künstliche Intelligenz ChatGPT sei unter anderem mithilfe urheberrechtsgeschützter Werke "trainiert" worden, was einer Copyright-Verletzung gleichkommt, lautet der Vorwurf. Das offizielle Schreiben, das beim United States District Court von New York am 19. September eingegangen war, ist im Internet frei aufrufbar.

In dem 57 Seiten langen Dokument, das von der Authors Guild eingereicht wurde, finden sich aufseiten der Kläger zahlreiche große Namen: So gehen unter anderem "Game of Thrones"-Autor George R. R. Martin (75), John Grisham (68), Jodi Picoult (57), George Saunders (64) und Jonathan Franzen (64) gegen OpenAI vor. Insgesamt sind 17 Schriftstellerinnen und Schriftsteller in der Sammelklage aufgeführt.